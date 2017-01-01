У Сирії «засвітилися» російські балістичні ракети «Іскандер»

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Російський «Іскандер»

Ракети зафіксував ізраїльський супутни

Ізраїльський супутник зафіксував в Сирії російські балістичні ракети «Іскандер».

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як зазначається, супутник зняв ракети, встановлені на вантажівках російської армії, що знаходяться на території авіабази в Латакії.

Вантажівки з ракетами були замасковані від супутникового спостереження, проте сильні дощі, що йшли в Латакії минулого тижня, розмили укриття і змусили військових передислокувати ракети.

Російські військові наполягають на тому, що в Сирії немає оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» і РФ у Сирії проводить повітряні операції.

Авіація РФ почала бомбардування в Сирії 30 вересня 2015 року. До складу авіаційної групи входять понад 50 літаків і вертольотів, включаючи Су-24М, Су-25 і Су-34.

У Міноборони РФ заявили, що забирають із Сирії військову техніку, зокрема виводять авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов».

Як відомо, «Адмірал Кузнєцов» за місяць втратив два винищувачі. Перша аварія сталася 14 листопада. Тоді винищувач МіГ-29 розбився під час заходження на посадку.

Флотилія російських кораблів 21 жовтня увійшла в Ла-Манш. На чолі флотилії – крейсер «Адмірал Кузнєцов», який задимів усю протоку.

У Путіна пояснювали, навіщо відправили до Сирії свій авіаносець.