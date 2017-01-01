У СІЗО окупованого Сімферополя ув’язнені помирають через відсутність меддопомоги

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Правозахисник Емір-Усеїн Куку за час перебування у СІЗО Сімферополя нарахував 10 смертей ув'язнених

Правозахисник Емір-Усеїн Куку, який є фігурантом «справи Хізб ут-Тахрір», перебуваючи у Сімферопольському СІЗО, веде облік смертей ув'язнених, яким не надано своєчасну медичну допомогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Курбединов.

«Правозахисник Емір-Усеїн Куку за час перебування у в'язниці-СІЗО Сімферополя нарахував 10 смертей ув'язнених, яким вчасно не було надано медичну допомогу!» – повідомив Курбединов.

Адвокат також розмістив на своїй сторінці пост, у якому йдеться, що сам Емір-Усеїн Куку потребує медичної допомоги.

«Емір розказав про життя в СІЗО. У нього флюс, при цьому меддопомогу не надають, потрібен рентген... Також він розповів про психіатричну лікарню, де він проходив примусову експертизу. Тут навіть у туалеті працює відеоспостереження...» – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Еміра-Усеїна Куку обвинувачують російські спецслужби у так званій «справі Хізб ут-Тахрір», він перебуває під арештом з 11 лютого 2016 року. 8 грудня 2016 року його було відправлено на примусову психіатричну експертизу. Цього ж дня Київський районний «суд» Сімферополя прийняв рішення про продовження його арешту до 8 лютого 2017 року. Політв'язня повернули з психіатричної клініки до СІЗО 9 січня 2017 року. За повідомленнями правозахисників, за час перебування під вартою Куку принаймні двічі відвідував працівник ФСБ, який намагався завербувати його як таємного інформатора.