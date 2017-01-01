У СІЗО помер в'язень, якого побив торнадівець

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Колишній боєць спецроти Міністерства внутрішніх справ «Торнадо» Ілля Холод

Що стало причиною конфлікту, доки триває слідство, не розголошують

В'язень, побитий у Лук'янівському СІЗО екс-бійцем батальйону «Торнадо» Іллею Холодом, помер.

Про це заявив заступник міністра юстиції Юрій Маслак, повідомляє Цензор.НЕТ.

Два дні тому в Лук'янівському СІЗО Холод під час прогулянки побив свого сусіда по камері, Матвєєва.

Що стало причиною конфлікту, доки триває слідство, не розголошують. Відомо, що Матвєєва ще не було засуджено, підозрювався за ч. 3 ст. 153 у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, скоєним щодо малолітніх.

Іллю Холода Оболонський суд уже засудив до 9,5 року ув'язнення. Серед його статей також є 153, але ч. 2 – задоволення статевої пристрасті неприродним способом, скоєне групою осіб.

Тепер Холоду загрожує додатковий термін від 7–10 років, оскільки тяжкі тілесні ушкодження спричинили смерть.

Раніше побитому співкамерникові торнадівця Холода провели трепанацію черепа.

12 квітня «Главком» повідомляв, що у Лук'янівському СІЗО сталася бійка: один ув’язений потрапив до реанімації.