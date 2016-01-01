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    У Слов’янську адвокат за гроші обіцяв «вирішити питання» з правоохоронцями

    • Сьогодні, 03:19
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    Адвокат вимагав вісім тисяч гривень у місцевої мешканки, син якої звинувачується у крадіжці автомобіля

    У Слов’янську на Донеччині співробітники Служби безпеки України спільно із прокуратурою викрили на хабарництві юриста одного з адвокатських об’єднань, який за гроші обіцяв "вирішити питання» з правоохоронцями.

    Оперативники спецслужби встановили, що адвокат вимагав вісім тисяч гривень у місцевої мешканки, син якої звинувачується у крадіжці автомобіля. За цю суму зловмисник обіцяв «домовитися» зі знайомими правоохоронцями, щоб чоловіку не застосовували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Насправді ж гроші адвокат планував привласнити.

    Співробітники СБ України затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання частини хабара у розмірі три тисячі гривень.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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