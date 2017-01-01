У Слов’янську неповнолітня дівчина ховала наркотики у іграшковому ведмедику

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Схованка для наркотиків

Наркотик дівчині передавали автобусом знайомі з інших областей

Співробітники Слов'янського відділу поліції виявили пакет з сімома грамами метадону всередині іграшкового ведмедика, який відібрали у 17-річної дівчини. Вартість вилученого наркотику оцінюється у межах однієї тисячі доларів.

Про це повідомила прес-служба Донецької Нацполіції

Інформацію про те, що одним з можливих каналів надходження в місто наркотичних засобів можуть бути автобуси міжрегіонального повідомлення, співробітники Слов'янського відділу поліції отримали в ході проведення оперативної роботи.

На автовокзалі оперативники звернули увагу на одну з перехожих - місцеву жительку 2000 року народження, яка раніше вже притягувалася до відповідальності за зберігання наркотиків. Побачивши їх, дівчина стала помітно нервувати, намагаючись сховати за спиною пакет з дитячим ведмедиком. Промацавши м'яку іграшку, поліцейські виявили всередині неї невеликий щільний предмет.

Правопорушниця пояснила, що отримала метадон для реалізації. Наркотик їй передавали знайомі з інших областей, користуючись різними автобусами - як правило, його ховали в які-небудь «безневинні», на перший погляд предмети.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв «Главком», вчора співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі у дві тисячі доларів одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.