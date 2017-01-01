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Вибух пролунав у 100 метрах від смолоскипної ходи до Дня героїв Крут

У Слов'янську прогримів потужний вибух у дворі медичного закладу. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

«Близько 17:30 години до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення по вулиці Шевченко пролунав вибух. Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, вибух пролунав у 100 метрах від смолоскипної ходи, яка у цей час проходила від площі Соборна по вулиці Шевченка.

За попередніми даними, причиною вибуху став взривпакет.