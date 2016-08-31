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    У Слов'янську затримали трьох «антикорупціонерів», які вибивали гроші з підприємців

    • Сьогодні, 21:58
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    У Слов'янську &laquo;антикорупціонери&raquo;&nbsp;систематично здирали гроші з підприємців
    У Слов'янську «антикорупціонери» систематично здирали гроші з підприємців

    Вимагачів затримали під час отримання 10 тисяч гривень «відступних» з чергової жертви

    Трьох представників кримінального середовища Донеччини, які систематично здирали гроші з підприємців, погрожуючи фізичною розправою, затримала у Слов’янську Служба безпеки України спільно з поліцією.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Зловмисники діяли під прикриттям громадської організації по боротьбі з корупцією, тероризмом та організованою злочинністю. Оперативники спецслужби затримали вимагачів під час отримання 10 тисяч гривень «відступних» з чергової жертви.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи) Кримінального кодексу України.

    Оперативно-слідчі дії тривають.

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    У Слов'янську затримали трьох «антикорупціонерів», які вибивали гроші з підприємців
    У Слов'янську затримали трьох «антикорупціонерів», які вибивали гроші з підприємців
    У Слов'янську затримали трьох «антикорупціонерів», які вибивали гроші з підприємців

    Нагадаємо, у Харкові співробітники Національної поліції України затримали на хабарі у 5 000 гривень співробітника Державної фіскальної служби (ДФС). 

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