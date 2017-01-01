У Службі з надзвичайних ситуацій розповіли, скільки будівель відремонтували в Авдіївці

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У місті відновлено покриття дахів у 34 будинках

У місті Авдіївка Донецької області, де в результаті обстрілів бойовиками постраждало багато будинків, продовжуються відновлювані роботи. Про це повідомляє ДСНС.

«10 лютого у м. Авдіївка продовжувалися роботи з відновлення будинків, які постраждали внаслідок обстрілів 30 січня. Оббито плівкою 494 вікна 132 будинків, та відновлено покриття дахів 34 будинків площею 400 кв. м», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, за минулу добу жителям видано 104 набори продуктів та необхідних речей: «Організовано та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, видано 11 тис. 196 наборів (за добу – 104)».

За даними ДСНС, з міста евакуйовано 298 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей); до пунктів життєзабезпечення ДСНС (4 намети) загалом звернулось 11 тис. 789 осіб.

Як повідомлялося раніше, конче потрібним для Авдіївки є відновлювальні будівельні роботи. Але для цього потрібні спеціалізовані бригади, яких наразі немає, розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін. За його словами, нині у місті працюють лише підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а потрібно, аби кожен будинок житловий обходили і дивилися професійні будівельники. Проте законодавство не дозволяє залучити їх до роботи, особливо якщо мова про приватне житло.