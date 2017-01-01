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    У соцмережі висміяли Путіна, що прийшов до церкви у парі із Собяніним

    • Сьогодні, 17:25
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    <p>У церкві Христа Спасителя в Москві</p>

    У церкві Христа Спасителя в Москві

    «Прикольний був би камінг аут, якщо б він прийшов з дружиною та дітьми»

    У соцмережі 15 квітня підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який прийшов на великоднє богослужіння в храм Христа Спасителя в Москві з мером Москви Сергієм Собяніним.

    Про це повідомляє «Бегемот».

    «На служіння Медведєв прийшов зі своєю Фотіньєю, а Путін, як завжди, зі своїм Собяніним», - пишуть в Twitter.

    «Для Собяніна потрібно було дірку в підлозі висвердлити. А то стирчить », - коментують також фото, де Собянін значно перевершує по росту Путіна і Медведєва.

    «Добре хоч не з Кадировим прийшов ...», - відзначають блогери, маючи на увазі главу Чечні Рамзана Кадирова.

    «Через брак куховарки...», - роблють також висновок блогери з приводу пари Путін-Собянін.

    Наводимо також інші коментарі до фото:

    Зазвичай, після чергового злочину боси мафії йшли до церкви потриматися за свічку і сповідатися. Нічого ризикованого, там всі свої.

    Дивлячись на їх пісні обличчя, видно, наскільки їм нудний цей ритуал, і думки їх зараз проносяться навколо Трампа, виноградників і п'ятиповерхівок ...

    Прикольний був би камінг аут, якщо б він прийшов з дружиною та дітьми. Чайковський відпочивав би.

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