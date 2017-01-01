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    У солдатському сухпайку знайшли зуби? Міноборони перевіряє інформацію

    • Сьогодні, 18:19
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    Екс-боєць АТО у Facebook повідомив про знайдені зуби в солдатському сухпайку

    У Міністерстві оборони України перевіряють інформацію про нібито виявлення зубів у солдатському сухпайку. Про це повідомив полковник Олександр Мотузяник.

    «У Генеральному штабі і в центрі матеріального супроводження зараз опрацьовується ця інформація (про нібито виявлення зубів у сухпайку - ред.). Я думаю, що невдовзі відповідне реагування на сайті Міноборони буде», - так прокоментував Мотузяник інформацію, яку раніше опублікував екс-боєць АТО Сергій Турович у Facebook стосовно знайдених зубів в солдатському сухпайку.

    Мотузяник додав, що інформацію треба ретельно перевірити.

    У Міністерстві оборони України перевіряють інформацію про нібито виявлення зубів у солдатському сухпайку. Про це повідомив полковник Олександр Мотузяник.

    «У Генеральному штабі і в центрі матеріального супроводження зараз опрацьовується ця інформація (про нібито виявлення зубів у сухпайку - ред.). Я думаю, що невдовзі відповідне реагування на сайті Міноборони буде. Інформацію треба перевірити», - так прокоментував Мотузяник інформацію, яку раніше опублікував екс-боєць АТО Сергій Турович у Facebook стосовно знайдених зубів в солдатському сухпайку.

    Джерело: УНН

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