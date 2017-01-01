У Солом'янський райсуд прибули адвокати Насірова
- Вчора, 23:22
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Адвокати хочуть дізнатися про стан здоров'я свого клієнта
До будівлі Солом'янського районного суду міста Києва прибули адвокати колишнього голови ДФС Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами захисників, вони хочуть дізнатися про стан здоров'я свого клієнта. При цьому адвокати не повідомляють, коли Насвров покине територію суду, і куди він буде прямувати далі.
"Я не знаю подальші дії наших співробітників НАБУ. Можливо, будуть затримувати (Насірова - ред.), можливо, не будуть затримувати", - заявив адвокат Олександр Лисак.
При цьому представник прес-служби адвокатської групи Романа Насірова Ігор Колесник заявив журналістам і активістам, що адвокати не будуть намагатися вивести голову ГФС з будівлі суду із застосуванням сили проти мітингувальників.
Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.