У Солом'янський райсуд прибули адвокати Насірова

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Роман Насіров

Адвокати хочуть дізнатися про стан здоров'я свого клієнта

До будівлі Солом'янського районного суду міста Києва прибули адвокати колишнього голови ДФС Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами захисників, вони хочуть дізнатися про стан здоров'я свого клієнта. При цьому адвокати не повідомляють, коли Насвров покине територію суду, і куди він буде прямувати далі.

"Я не знаю подальші дії наших співробітників НАБУ. Можливо, будуть затримувати (Насірова - ред.), можливо, не будуть затримувати", - заявив адвокат Олександр Лисак.

При цьому представник прес-служби адвокатської групи Романа Насірова Ігор Колесник заявив журналістам і активістам, що адвокати не будуть намагатися вивести голову ГФС з будівлі суду із застосуванням сили проти мітингувальників.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.