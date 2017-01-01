У Сомалі національна армія ліквідувала одного з лідерів терористичного угрупування

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Терористи «Аш-Шабаш»

Напередодні в ході проведення операції проти бойовиків «Аш-Шабаб» загинув один американський військовий

В Сомалі, в ході бойових дії в провінції Нижня Шабелле, був убитий один з лідерів терористичної угруповання «Аш-Шабаш» Моалим Осман Абді Бадиль.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра інформації Сомалі.

«5 травня національна армія Сомалі вбила лідера «Аш-Шабаб» і трьох бойовиків угруповання. Це призведе до послаблення сил терористів в Нижній Шабелле. Це перемога для сомалійський сил і миру», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в четвер в ході проведення операції проти бойовиків «Аш-Шабаб» загинув один американський військовий, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно бойовики терористичного угруповання «Аль-Шабааб» недалеко від аеропорту підірвали транспортний засіб, начинений вибухівкою, після того, як їх зафіксували сили безпеки Могадішо.

Свідки і співробітники служби безпеки повідомили, що після потужного вибуху між бойовиками і правоохоронцями зав'язалася стрілянина.

Нагадаємо, вчора бойовики ісламістської терористичної організації «Боко Харам» в Нігерії звільнили 82 школярки, які перебували в полоні три роки.

Джерело: РБК-Україна