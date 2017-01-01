У Сомалі повстанці до смерті закидали камінням чоловіка за подружню зраду

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Бойовики заявили, що вони все ще досить сильні, щоб проводити публічні страти

Сомалійські ісламістські повстанці до смерті забили чоловіка камінням як покарання за подружню зраду.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили бойовики, це нагадування про те, що вони все ще досить сильні, щоб проводити публічні страти, попри втрати своєї влади в більшості міст.

Сотні свідків спостерігали за стратою 44-річного Дейова Мохамеда Хассана в селі Рамо Адей в південно-центральній частині затоки регіону, заявив губернатор області, який представляє пов'язаних з Аль-Каїдою бойовиків.

Моалім Гідоу сказав, що Хасана по шию закопали у землю та закидали камінням.

«Чоловік мав двох дружин і дітей. Він був публічно побитий до смерті сьогодні за подружню зраду відповідно до законів шаріату», — сказав Гідоу.

«Чоловік був з третьою жінкою, яка була розлучена. Він не був з нею відповідно до законів шаріату. Він обдурив її, сказавши, що він пішов до шейха (місцевий лідер), і що він одружився з нею. Однак, коли жінка завагітніла, дві сім'ї обговорювали і не було ніяких слідів дійсного шлюбу. Суд постановив, що він не одружиться з нею на законних підставах, і він був забитий камінням до смерті», — сказав він.