У соратників Трампа були контакти з розвідкою Росії, - ЗМІ

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Американські правоохоронні органи і спецслужби «перехопили зв'язки» соратників Трампа з розвідкою Росії

Члени виборчого штабу Дональда Трампа та інші наближені до нього люди нібито «мали контакти з високопоставленими чиновниками російської розвідки» за рік до президентських виборів в США. Про це повідомили чотири нинішніх і колишніх американських чиновника, пише газета The New York Times.

Вони заявили, що на це вказують записи телефонних розмов і перехоплені виклики.

За словами трьох чиновників, імена яких не називаються, американські правоохоронні органи і спецслужби «перехопили ці зв'язки» приблизно в той же час, коли у них «з'явилися докази того, що Росія намагається зірвати президентські вибори». Тоді спецслужби намагалися з'ясувати, чи був штаб Трампа в «змові з росіянами у зломі або інших спробах вплинути на вибори».

Чиновники заявили, що з російської сторони нібито в цих контактах також взяли участь члени уряду.

Також видання пише, що опитані в останні тижні чиновники сказали, що до сих пір вони не бачили ніяких доказів такого співробітництва.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.