У «справах Майдану» до суду скеровано обвинувальні акти щодо причетності 220 осіб – Луценко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

На середину лютого ГПУ розслідує 259 проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності

До суду скерували 220 обвинувальних актів щодо осіб, які були причетні до розгону Майдану. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Притягнення до відповідальності високопоставлених організаторів, які переховуються в РФ, розпочнемо одразу після уточнення закону про особливості заочного засудження, який перебуває в парламенті», – зазначив Луценко.

За інформацією прокуратури, на 15.02 правоохоронці розслідують 259 проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності. З них: 14 – слідство ГПУ, 245 – обласних прокуратур.

Як повідомляють у прокуратурі, у «справах Майдану» повідомлено про підозру 353 особам. Серед підозрюваних 34 високопосадовці, 127 службовців правоохоронних органів та 32 цивільних (так звані тітушки).

За провадженнями правоохоронних органів у «справах Майдану» ухвалено 25 обвинувальних вироків щодо 35 осіб. Визнано винними 11 осіб – вісьмох службовців правоохоронних органів та трьох цивільних (тітушок).