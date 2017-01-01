У справі Мартиненка допитані три міністри паливної промисловості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

Про це повідомив прокурор САП Роман Симків

У справі екс-нардепа Миколи Мартиненка були допитані три міністри паливної промисловості: екс-міністри Юрій Продан та Володимир Демчишин, а також діючий глава Міненерговугілля Ігор Насалик. Про це повідомив прокурор САП Роман Симків.

За словами Симківа, міністри заявили, що нічого не знали про контракт СхідГЗК (ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат") з австрійською компанією.

Прокурор САП зазначив, що СхідГЗК зможе розірвати договір із австрійською фірмою лише в Арбітражному суді Відня. При цьому держпідприємству доведеться виплатити неустойку.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.

Джерело: Цензор.НЕТ