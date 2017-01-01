У справі Насірова є багато підстав для обвинувачення, - ГПУ

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Луценко наголосив, що у «справі Насірова» НАБУ провело перевірку дуже ретельно

Чинне законодавство забороняє Генеральному прокурору України давати будь-які вказівки і вимагати інформацію щодо справи Насірова від свого першого заступника Назара Холодницького. Однак Луценко переконаний, що окрім звинувачень в наданні дозволу на реструктуризацію боргів фірмам нардепа Онищенка, в слідства є багато інших питань до очільника ДФС.

Так Генпрокурор Юрій Луценко відповів на запитання Наталії Влащенко в ефірі програми HARD з Влащенко про підстави для обвинувачення і доведення провини відстороненого шефа ДФС Романа Насірова.

Луценко наголосив, що НАБУ провело перевірку дуже ретельно.

«Бо це серйозна схема. Насіров не один, хто давав реструктуризацію величезних мільярдних боргів. Справа в тому, що НАБУ, яке розслідувало справу Онищенка, просто в ході обшуків отримало документ, яким Насіров дозволив реструктуризацію боргів. Він має на це право? Має, але як стверджують детективи, не були дотримані всі процедури. Відповідно, йому інкримінують розкрадання на суму цієї реструктуризації», – висловився Генпрокурор.

Також Луценко констатував, що чинне законодавство забороняє йому давати будь-які вказівки і навіть вимагати інформацію щодо справи Насірова від свого першого заступника Назара Холодницького.

«Офіційної інформації він мені не надає. Але те, що я знаю, це інше питання», – пояснив Луценко.

Окрім того Генпрокурор відмовився говорити про прогалини у розслідуванні.

«Я не буду тією людиною, яка підриватиме довіру суспільства до НАБУ і САП. Питання, які у мене є щодо процедур, ми будемо вирішувати у закритих приміщеннях», – пообіцяв Генпрокурор.