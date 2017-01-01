У справі Насірова затримали керівника департаменту Фіскальної служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

У Антикорупційній прокуратурі визначаються із мірою запобіжного заходу

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про затримання керівника департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби. Про це заявив голова відомства Назар Холодницький.

«Сьогодні прокурорами САП було погоджено підозру керівнику департаменту погашення зобов'язань ДФС України, і його вже затримано. Наразі ця справа триває. Не тільки один підозрюваний Насіров у ній проходить. Тепер визначатимемося з мірою запобіжного заходу та іншими процесуальними моментами», - сказав він.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Насірова звинувачують у корупції та фінансових махінаціях. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Як раніше повідомляв «Главком», проти Насірова порушено ще одне кримінальне провадження - через незаконну участь чиновника у голосуванні у Раді за децентралізацію 16 липня 2015 року.

Вчора стало відомо про інше провадження проти Насірова - за покриття торгівлі контрафактними підакцизними продуктами.

Джерело: 112 Україна