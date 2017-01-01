У справі про стрілянину за участю Пашинського досі нікому не вручили підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У нардепа вилучили зброю, набої, а також направили відповідні запити для отримання офіційних даних про дозвільні документи на зброю Пашинського

Прокуратура Київської області нікому не повідомляла про підозру у межах розслідування провадження за фактом стрілянини за участю народного депутата Сергія Пашинського. Про це розповів на брифінгу прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

«Поки що ми підозру нікому не оголошували і немає статусів підозрюваних (у межах розслідування провадження. – Ред.)… Поки що вони є безпосередньо учасниками події», – сказав Чібісов.

Наразі, розповів він, відбувається допит з народним депутатом Сергієм Пашинським.

При цьому, зазначив прокурор, із чоловіком, який зазнав вогнепальних поранень, не проводяться слідчі дії на території приміщення прокуратури Київської області.

Прокурор Київщини розповів, що початкова кваліфікація події за статтею 296 ККУ (хуліганство) не змінилася. «Але кваліфікація може змінитися залежно від того, що буде встановлено під час розслідування провадження», – уточнив він.

Він також зазначив, що у межах розслідування призначено судово-медичну, трасологічну, балістичну експертизи. «Стосовно судово-медичної експертизи, остаточно про ступінь тілесних ушкоджень можна сказати після лікування особи, яка зазнала поранень. Після того вже фахівці-експерти можуть визначитися. Попередньо у висновках лікарі зазначили, але щойно ми отримаємо остаточні висновки, ми одразу повідомимо», – сказав прокурор.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Пашинський прибув на допит до ГПУ.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.