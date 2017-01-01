У справі про здачу півострова окупантам фігурують чинні чиновники, - прокуратура Криму

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Гюндуз Мамедов

Прокурор стверджує, що всіх фігурантів допитують

Прокуратура Автономної Республіки Крим проводить слідство щодо осіб, причетних до окупації півострова, у тому числі – щодо діючих чиновників. Про це розповів прокурор Криму Гюндуз Мамедов, пишуть «Українські новини».

«У зазначених кримінальних провадженнях фігурує досить багато осіб з числа діючих чиновників. Вони є свідками, які дають свідчення як це все відбувалося, вони очевидці і нам необхідно їх допитувати», - додав він.

Як повідомлялось, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що коли на півострів прийшли «зелені чоловічки», кримські військові почали масово зраджувати Україну. «Для розуміння ситуації: не зрадили свою країну з 13 тис. 468 солдатів і офіцерів Збройних сил, які перебували в Криму, лише 3990 (29,6%), з 10 тис. 936 працівників МВС – тільки 88 осіб (0,8%!). З 1 тис. 870 прикордонників в Україну повернулося лише 519 (27,7%), з 2 тис. 240 працівників СБУ – тільки 242 (10,8%), з 527 офіцерів і прапорщиків Управління держохорони не зрадили Україну лише 20 осіб (3,8%)», – зазначив він.