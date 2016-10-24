У справі «законів 16 січня» підозру повідомлено 14 особам - ГПУ

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Серед фігурантів екс-перший заступник голови ВРУ Калєтнік і екс-президент Янукович

По справі фальсифікації результатів голосування за закони від «16 січня» підозра повідомлено 14 особам, зокрема, екс-першому заступнику голови ВРУ Ігорю Калєтніку.

Про це в ефірі телеканалу«112 Україна» повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«За результатами розслідування не за фактом самого прийняття законів, а за фактом фальсифікації підсумків голосування і організації такого голосування, до відповідальності притягнуто, тобто повідомлено про підозру 14 особам. Повідомлено про підозру першому заступнику голови ВРУ Ігорю Калєтніку, і ще 9 народних депутатів і екс-президенту України Віктору Януковичу», - працівник ГПУ.

За його словами підозра повідомлено саме за фактом фальсифікація результативності голосування, а не за фактом самого голосування.

«Якщо говорити про самому голосуванні, то Конституція України передбачає, що народний депутат не несе відповідальності за те, як він голосує. Тобто, яку позицію він має відносно того чи іншого закону. Тут питання взагалі до того, знали взагалі за що голосують, якість цих законів, ознаки підвищення репресивного характеру цих законів. Це питання політичної відповідальності. Ми говоримо про притягнення до відповідальності осіб, яким інкримінується фальсифікація результативності голосування», - додав Горбатюк.

Як відомо, 16 січня 2014 р., Верховна Рада в «ручному режимі» прийняла пакет з 11 скандальних законів і одного постанови, який розробили депутати від ПР Володимир Олійник і Вадим Колесніченко. Зокрема, був зафіксований заборона на рух більше 5 машин в колоні без погодження з ДАІ, на участь у демонстраціях з використанням засобів, що утруднюють ідентифікацію особистості, введення кримінальної відповідальності за наклеп.