У США через торнадо загинули 16 осіб

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У семи південних округах штату Джорджія ввели надзвичайний стан

У США за останні 48 годин через руйнування, спричинені торнадо, загинули щонайменше 16 осіб.

Про це повідомляє ABC News.

За даними телеканалу, в штаті Джорджія загинули щонайменше 12 осіб і 23 отримали травми, в штаті Міссісіпі зафіксовано чотири летальні випадки.

У штатах Флорида і Алабама також попередили про насування торнадо. У семи південних округах штату Джорджія, які найбільше постраждали від стихії, ввели надзвичайний стан.