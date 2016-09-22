У США через торнадо загинули 16 осіб
- Вчора, 23:08
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У семи південних округах штату Джорджія ввели надзвичайний стан
У США за останні 48 годин через руйнування, спричинені торнадо, загинули щонайменше 16 осіб.
Про це повідомляє ABC News.
За даними телеканалу, в штаті Джорджія загинули щонайменше 12 осіб і 23 отримали травми, в штаті Міссісіпі зафіксовано чотири летальні випадки.
У штатах Флорида і Алабама також попередили про насування торнадо. У семи південних округах штату Джорджія, які найбільше постраждали від стихії, ввели надзвичайний стан.