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    У США джип протаранив натовп людей: є жертви

    • Сьогодні, 20:45
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    У поліції наразі припускаються думки, що це був нещасний випадок, а не теракт

    Автомобіль Jeep Cherokee врізався в людей на автомобільному аукціоні в американському штаті Массачусетс

    Про це повідомляє Usnews.

    За даними поліції, загинуло 3 людей, 9 отримали поранення.

    Інцидент стався в місті Біллеріка. Jeep Cherokee врізався в людей, що знаходилися в будівлі, де в цей момент проходив аукціон, після чого врізався у стіну.

    У поліції вважають, що те, що сталося, ймовірно, було нещасним випадком.

    «На даний момент немає відомостей, які б свідчили, що причиною інциденту стали навмисні дії або терористичний акт. Вся інформація та докази вказують на те, що це був нещасний випадок», - повідомили в поліції.

    Органи правопорядку проводять слідчі дії.

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    У США джип протаранив натовп людей: є жертви
    У США джип протаранив натовп людей: є жертви
    У США джип протаранив натовп людей: є жертви

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