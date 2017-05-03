У США джип протаранив натовп людей: є жертви

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У поліції наразі припускаються думки, що це був нещасний випадок, а не теракт

Автомобіль Jeep Cherokee врізався в людей на автомобільному аукціоні в американському штаті Массачусетс

Про це повідомляє Usnews.

За даними поліції, загинуло 3 людей, 9 отримали поранення.

Інцидент стався в місті Біллеріка. Jeep Cherokee врізався в людей, що знаходилися в будівлі, де в цей момент проходив аукціон, після чого врізався у стіну.

У поліції вважають, що те, що сталося, ймовірно, було нещасним випадком.

«На даний момент немає відомостей, які б свідчили, що причиною інциденту стали навмисні дії або терористичний акт. Вся інформація та докази вказують на те, що це був нещасний випадок», - повідомили в поліції.

Органи правопорядку проводять слідчі дії.