У США госпіталізували екс-президента країни

За попередньою інформацією, стан здоров'я Буша-старшого не викликає побоювань у лікарів

У Сполучених штатах Америки госпіталізували 41-го президента країни Джорджа Буша-старшого.

«Колишній президент США Джордж Герберт Уокер Буш був госпіталізований», - повідомив у своєму Twitter телеканал NBC News з посиланням на прес-секретаря екс-президента Джима Макграта.

Прес-секретар Буша-старшого уточнив, що він був госпіталізований з профілактичною метою і стан його здоров'я не викликає побоювань.

«Главком» повідомляв, що у січні екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію через пневмонію.

JUST IN: President George H.W. Bush has been hospitalized, spokesman Jim McGrath confirms