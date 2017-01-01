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    У США госпіталізували екс-президента країни

    • Сьогодні, 03:09
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    Колишній президент США Джордж Буш-старший
    Колишній президент США Джордж Буш-старший

    За попередньою інформацією, стан здоров'я Буша-старшого не викликає побоювань у лікарів

    У Сполучених штатах Америки госпіталізували 41-го президента країни Джорджа Буша-старшого.

    «Колишній президент США Джордж Герберт Уокер Буш був госпіталізований», - повідомив у своєму Twitter телеканал NBC News з посиланням на прес-секретаря екс-президента Джима Макграта.

    Прес-секретар Буша-старшого уточнив, що він був госпіталізований з профілактичною метою і стан його здоров'я не викликає побоювань.

    «Главком» повідомляв, що у січні екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію через пневмонію.

    Дж.Буш у свої 92 роки є найстарішим живим екс-президентом.

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