У США готуються до скасування реформи охорони здоров’я Obamacare



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наміри республіканців дозволять Сенату створити нове законодавство щодо охорони здоров’я і обійти будь-який опір з боку демократів

Палата Представників Конгресу США зробила перший крок у скасуванні реформи охорони здоров’я, запровадженої адміністрацією президента Барака Обами. Obamacare вдасться позбутися завдяки бюджетним змінам, які вже ухвалив Сенат. Про це повідомляє BBC.

Наміри республіканців дозволять Сенату створити нове законодавство щодо охорони здоров’я і обійти будь-який опір з боку демократів.

Американські законодавці з обох партій розуміють, що жодних альтернатив Obamacare наразі нема, а їх політичні чвари ставлять під питання доступність якісної медицини для більше ніж 20 млн американців.

«Вчиненням першого кроку у скасуванні Obamacare ми наближаємось до того, щоб дати Американцям змогу позбутися проблем, які створював цей закон», — сказав спікер Палати представників Пол Раян.

«Це рішення дає нам інструменти, необхідні для покрокового вирішення цих проблем і поверненні американцям контролю за їх охороною здоров’я», — додав він.