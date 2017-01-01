У США літак впав на дах будинку: є загиблий

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Літак пробив дах і опинився всередині будівлі

В американському місті Метуен (штат Массачусетс) на триповерховий будинок впав літак.

Про це повідомляє WCVB.

Літак пробив дах і опинився всередині будівлі. У результаті аварії загинув пілот. Ніхто з людей, що перебували в будівлі і на землі, не постраждав.

Зазначається, що літак був на заключному підході до злітно-посадкової смуги, коли розбився.

«Ми дивилися телевізор і весь будинок почав тремтіти. На вулиці ми побачили, що літак перебуває на вершині даху. Ми не могли в це повірити», – повідомили свідки інциденту.

Після аварії будинок спалахнув.