У США на аукціоні продали будинок, де померла Мерилін Монро

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Фото: labusinessjournal.com Будинок, де померла Мерилін Монро

Нові господарі заплатили за будинок в Лос-Анджелесі 7,25 млн доларів

У США на аукціоні продали каліфорнійський особняк, в якому померла голлівудська актриса Мерилін Монро. Про це повідомляє Angeles Business Journal.

Нові господарі заплатили за будинок в Лос-Анджелесі 7,25 млн доларів.

Особняк вперше вийшов на торги 21 квітня. Початкова ціна за будинок в 2600 квадратних футів становила 6,9 млн доларів. Він розташований в лос-анджелеському районі Брентвуд. Саме там в ніч з 4 на 5 серпня 1962 року народження була знайдена легендарна голлівудська актриса.

Нагадаємо, у Каліфорнії на аукціоні був проданий приватний літак Lockheed Jetstar, яким володів «король рок-н-ролу» Елвіс Преслі.

Джерело: Укрінформ