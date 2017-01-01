У США на аукціоні продали будинок, де померла Мерилін Монро
- Сьогодні, 09:59
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Фото: labusinessjournal.com
Будинок, де померла Мерилін Монро
Нові господарі заплатили за будинок в Лос-Анджелесі 7,25 млн доларів
У США на аукціоні продали каліфорнійський особняк, в якому померла голлівудська актриса Мерилін Монро. Про це повідомляє Angeles Business Journal.
Нові господарі заплатили за будинок в Лос-Анджелесі 7,25 млн доларів.
Особняк вперше вийшов на торги 21 квітня. Початкова ціна за будинок в 2600 квадратних футів становила 6,9 млн доларів. Він розташований в лос-анджелеському районі Брентвуд. Саме там в ніч з 4 на 5 серпня 1962 року народження була знайдена легендарна голлівудська актриса.
Нагадаємо, у Каліфорнії на аукціоні був проданий приватний літак Lockheed Jetstar, яким володів «король рок-н-ролу» Елвіс Преслі.
Джерело: Укрінформ