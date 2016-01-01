У США над озером Ері зник літак

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Літак Cessna Citation 525 вилетів з аеропорту Берк Лейкфронт пізно ввечері четверга з шістьма пасажирами на борту і через 2 милі (приблизно 3 км) зник з радарів

Малий літак з шістьма людьми на борту зник з радарів в ніч на п'ятницю над озером Ері, по якому проходить американсько-канадський кордон.

Пошуки слідів можливої катастрофи поки не знайдені, повідомляє в п'ятницю АР.

«Екіпажі Берегової охорони США в п'ятницю проводять пошук літака над озером Ері, який зник безвісти вночі незабаром після зльоту з невеликого аеропорту Клівленда», - зазначається в повідомленні.

Літак Cessna Citation 525 вилетів з аеропорту Берк Лейкфронт пізно ввечері четверга з шістьма пасажирами на борту і через 2 милі (приблизно 3 км) зник з радарів над озером. Причини залишаються невідомими.

Пошукові команди не виявили жодних ознак уламків або людей станом на ранок п'ятниці, аварійний маяк також не виявлено.

До пошуків залучені вертоліт берегової охорони США і канадський літак. Крім того, з Детройта вирушило судно для надання допомоги в пошуково-рятувальній операції.

Повідомляється також, що глибина в пошуковій зоні становить приблизно 15 метрів.

Літак направлявся в аеропорт університету штату Огайо на північний захід від міста Колумбус. Уточнюється також, що літак до цього перебував в ангарі аеродрому. Інформація про людей, що перебували на борту, не повідомляється.