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    У США невідомий намагався перелізти через огорожу Білого дому

    • Сьогодні, 02:49
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    Білий дім
    Білий дім

    Зловмисник намагався перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом

    Невідомий спробував в середу перелізти через огорожу Білого дому, але був затриманий співробітниками правоохоронних служб.

    Про це повідомила Секретна служба США, в сферу відповідальності якої входить охорона перших осіб держави.

    «Секретна служба затримала людину, яка намагалася перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом», - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

    За свідченням очевидців, територія біля Білого дому була короткочасно оточена, в даний час оточення знято.

    Зазначимо, у березні 26 -річний житель штату Каліфорнія Джонатан Трен зміг перелізти через огорожу резиденції глави держави, де в той час знаходився президент США Дональд Трамп. Порушник був затриманий співробітниками Секретної служби тільки через 16 хвилин після проникнення на закриту територію.

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