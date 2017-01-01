У США невідомий намагався перелізти через огорожу Білого дому

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Білий дім

Зловмисник намагався перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом

Невідомий спробував в середу перелізти через огорожу Білого дому, але був затриманий співробітниками правоохоронних служб.

Про це повідомила Секретна служба США, в сферу відповідальності якої входить охорона перших осіб держави.

«Секретна служба затримала людину, яка намагалася перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом», - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

За свідченням очевидців, територія біля Білого дому була короткочасно оточена, в даний час оточення знято.

.@SecretService detains individual who attempted to jump over bike rack barricade near @WhiteHouse — U.S. Secret Service (@SecretService) 31 мая 2017 г.

Зазначимо, у березні 26 -річний житель штату Каліфорнія Джонатан Трен зміг перелізти через огорожу резиденції глави держави, де в той час знаходився президент США Дональд Трамп. Порушник був затриманий співробітниками Секретної служби тільки через 16 хвилин після проникнення на закриту територію.