У США невідомий намагався перелізти через огорожу Білого дому

Зловмисник намагався перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом

Невідомий спробував в середу перелізти через огорожу Білого дому, але був затриманий співробітниками правоохоронних служб.

Про це повідомила Секретна служба США, в сферу відповідальності якої входить охорона перших осіб держави.

«Секретна служба затримала людину, яка намагалася перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом», - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

За свідченням очевидців, територія біля Білого дому була короткочасно оточена, в даний час оточення знято.

.@SecretService detains individual who attempted to jump over bike rack barricade near @WhiteHouse