У США невідомий намагався перелізти через огорожу Білого дому
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Зловмисник намагався перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом
Невідомий спробував в середу перелізти через огорожу Білого дому, але був затриманий співробітниками правоохоронних служб.
Про це повідомила Секретна служба США, в сферу відповідальності якої входить охорона перших осіб держави.
«Секретна служба затримала людину, яка намагалася перестрибнути через стійку для велосипедів поруч з Білим домом», - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.
За свідченням очевидців, територія біля Білого дому була короткочасно оточена, в даний час оточення знято.
.@SecretService detains individual who attempted to jump over bike rack barricade near @WhiteHouse— U.S. Secret Service (@SecretService) 31 мая 2017 г.
Зазначимо, у березні 26 -річний житель штату Каліфорнія Джонатан Трен зміг перелізти через огорожу резиденції глави держави, де в той час знаходився президент США Дональд Трамп. Порушник був затриманий співробітниками Секретної служби тільки через 16 хвилин після проникнення на закриту територію.