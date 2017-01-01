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    У США оголосили вимоги до «стіни Трампа»: має бути ще й «естетично приємною»

    • Сьогодні, 06:27
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    Висота стіни в ідеалі повинна скласти 30 футів (більше 9 м) і через неї неможливо буде перелізти без сходів

    У США оголосили конкурс на кращий проект зведення стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє CNN.

    Також документація з вимогами до потенційних підрядників одного з найбільших державних будівельний проектів в історії США опублікована на сайті прикордонно-митної служби США.

    «Стіна повинна бути значною по висоті», - йдеться в документації.

    Висота стіни в ідеалі повинна скласти 30 футів (більше 9 м) і через неї неможливо буде перелізти без сходів, а також з допомогою різних допоміжних предметів.

    Проте, висота в 5 метрів (18 футів) також буде допустима.

    У Департаменті заявляють, що сторона стіни, звернена до США повинна бути ще й «естетично приємною».

    Стіна повинна бути побудована з бетону, а не з металевих секцій, як повідомлялося раніше.

    «Стіна повинна запобігати / стримувати протягом, як мінімум, 1 години створення фізичного пролому діаметром більше 30 сантиметрів, наприклад, при пробитті стіни з використанням кувалди, автомобільного домкрата, кирки, інших ударних інструментів з батарейним приводом, ріжучих інструментів, зварювання та інших підручних предметів », - сказано в повідомленні Департаменту.

    Також стіна повинна бути захищена від можливих підкопів і спроб проникнути крізь неї.

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