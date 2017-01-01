У США підозрюють, що Кремль шантажував екс-радника Трампа

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Екс-радник президента США Майкл Флінн

Колишній в.о. генерального прокурора США Саллі Єйтс під час слухань у Сенаті США не виключила, що Майкл Флінн піддавався шантажу з боку Кремля

Екс-радник президента СЩА Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн міг мати компрометуючі зв'язки з Росією, або піддавався шантажу з боку РФ. Про це під час слухань у Сенаті США заявила колишній в.о. генерального прокурора США Саллі Єйтс, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що у січні цього року попереджала Білий дім про те, що між російською владою та Флінном може бути певний зв'язок.

За її словами, Москва дійсно могла спробувати шантажувати колишнього радника президента, адже знала про те, що Флінн збрехав про те, що не розмовляв з російським послом Сергієм Кисляком про санкції США щодо Росії.

«Радник з національної безпеки, по суті, міг бути шантажований росіянами. Логіка підказує, що у США не хотіли б, щоб радник з національної безпеки був у положенні, коли у росіян є важелі впливу на нього», - наголосила Єйтс.

Нагадаємо, 13 лютого Флінн пішов з посади радника з національної безпеки президента Трампа після того, як стало відомо, що він ввів в оману чиновників Білого дому щодо контактів з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії.

Флінн в своїй декларації вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

Флінн готовий під присягою розповісти все, що йому відомо про спроби Москви вплинути на вибори в США.

Як повідомлялося, у Сенаті США пройшли слухання щодо втручання Росії в американські вибори і політичні процеси в цілому.