У США після відмови двигуна на дорогу впав літак

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Падіння літака

Під час аварійної посадки літак зачепив лінії електропередач та загорівся

В американському штаті Вашингтон на дорогу впав легкомоторний літак. На щастя, ніхто не постраждав.

Одразу після злету, пілот повідомив, що в літака відмовив двигун. Саме тому він вирішив здійснити аварійну посадку на дорогу.

Проте під час посадки літак зачепив лінії електропередач, від чого загорівся.

Жінка, чий автомобіль мало не згорів після катастрофи, говорить, що не дуже вірила, що вона залишиться в живих після цього.

Свідки розповіли, що пілот і пасажир швидко вибралися з літака.

Нагадаємо, декілька днів тому у Колумбії розбився легкомоторний військовий літак, у результаті чого загинули вісім військових.

Джерело: Голос Америки