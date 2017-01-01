  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США помер легенда рок-н-ролу Чак Беррі

    • Сьогодні, 01:39
    • Розсилка

    Чак Беррі — один з найбільш впливових виконавців в історії рок-н-ролу

    У США помер американський легендарний музикант Чак Беррі.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву поліції.

    Йому було 90 років.

    У поліції заявили, що музикант був знайдений в своєму будинку без свідомості. Лікарі приїхали в будинок Беррі в 12:40 за місцевим часом. Незважаючи на надану допомогу, врятувати музиканта не вдалося.

    Чак Беррі — один з найбільш впливових виконавців в історії рок-н-ролу. Він займає п'яте місце в списку 100 найвидатніших виконавців всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

    Перша пісня Чака, яка поєднала енергію кантрі і рок-н-ролу — «Maybellene», яка поєднувала зайняла першу сходинку у хіт-параді США и принесла йому славу.

    Беррі був новатором нового напрямку: домінантна роль електрогітари та характерна поведінка на сцені дуже відрізняли його від свої колег.

    Вступ, риф, приспів, соло — це винахід Чака.

    Беррі розробив класичний сценарій для пісень кількох поколінь. Те що потім Курт Кобейн називав «Verse Chorus Verse».

    Beatles та Rolling Stones надихнулись партіями Беррі.

    C 1996 по 2014 рік співак щотижня виступав по середах в своєму клубі «Blueberry Hill» в Сент-Луїсі і епізодично виїжджав в турне.

    На свій 90-річний ювілей Беррі анонсував новий альбом Chuck, який готувався до виходу в 2017 році.

    США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ