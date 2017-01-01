У США помер легенда рок-н-ролу Чак Беррі

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Чак Беррі — один з найбільш впливових виконавців в історії рок-н-ролу

У США помер американський легендарний музикант Чак Беррі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву поліції.

Йому було 90 років.

У поліції заявили, що музикант був знайдений в своєму будинку без свідомості. Лікарі приїхали в будинок Беррі в 12:40 за місцевим часом. Незважаючи на надану допомогу, врятувати музиканта не вдалося.

Чак Беррі — один з найбільш впливових виконавців в історії рок-н-ролу. Він займає п'яте місце в списку 100 найвидатніших виконавців всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Перша пісня Чака, яка поєднала енергію кантрі і рок-н-ролу — «Maybellene», яка поєднувала зайняла першу сходинку у хіт-параді США и принесла йому славу.

Беррі був новатором нового напрямку: домінантна роль електрогітари та характерна поведінка на сцені дуже відрізняли його від свої колег.

Вступ, риф, приспів, соло — це винахід Чака.

Беррі розробив класичний сценарій для пісень кількох поколінь. Те що потім Курт Кобейн називав «Verse Chorus Verse».

Beatles та Rolling Stones надихнулись партіями Беррі.

C 1996 по 2014 рік співак щотижня виступав по середах в своєму клубі «Blueberry Hill» в Сент-Луїсі і епізодично виїжджав в турне.

На свій 90-річний ювілей Беррі анонсував новий альбом Chuck, який готувався до виходу в 2017 році.