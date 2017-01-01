У США помер один із засновників інтернету

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Фото: Новое время

Роберт Тейлор помер на 86-му році житя

У США помер Роберт Тейлор, якого називають одним з батьків інтернету, повідомляє «Эхо Москвы».

У 60-х роках минулого століття він працював на американське міністерство оборони і НАСА. Роберт Тейлор разом з колегами розробив і запровадив в експлуатацію комп'ютерну мережу ARPANET. Вона була призначена суто для службового використання, проте згодом її архітектура лягла в основу сучасного інтернету.

Втім, Тейлору належить не тільки цей винахід. Вчений, який опісля перейшов до компанії Xerox, очолював команду, яка створювала перший персональний комп'ютер Alto, дисплей для нього, а також технологію провідної передачі даних. Як відзначає The New York Times, учений брав участь і в розробці комп'ютерної миші. У лабораторії Тейлора була написана програма для обробки текстів, яка перетворилася на відомий сьогодні, напевно, будь-якому користувачеві комп'ютера редактор Microsoft Word.