У США помер співавтор «плану Артеменка» щодо Криму

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Алекс Оронов по центру

За словами Андрія Артеменка, у бізнесмена Оронова не витримало серце

У США помер бізнесмен Алекс Оронов, якого називають одним із співавторів так званого скандального плану по Криму народного депутата України Андрія Артеменка.

Відповідну інформацію підтверджує британське видання The Independent та сам Артеменко на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що Алекс Оронов допомагав налагоджувати зв'язки між російськими офіційними особами і президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коена, а також «розробляв план повернення анексованого Криму».

Артеменко заявив, що Оронов був громадянином США, але останні 20 років віддав Україні, створивши сільськогосподарський холдинг - Баришівську зернову компанію, яка після залучення шведських інвестицій була перейменована в Grain Alliance.

Також він зазначив, що Оронов був родичем особистого адвоката Трампа Майкла Коена, і саме Оронов допоміг організувати зустріч Артеменка із вищевказаним адвокатом.

«Помер він не від старості, не від хвороби, не від нещасного випадку, а від втручання американських журналістів в його життя...Його серце не витримало! Він помер! Від перенапруження, від нервів, від несправедливості, від образи, від підозри, від горя непорозуміння!», - написав Артеменко.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.