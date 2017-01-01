У США розбився літак, є жертви

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Фото: @76chipster / Twitter У США розбився реактивний літак

Літак врізався в складське приміщення та загорівся

Реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав аварії в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу.

Про це повідомляє CBS News.

Пасажирів на борту не було.

Літак врізався в складське приміщення, в результаті чого кілька будівель загорілися. Літак впав в промисловій зоні, тому вдалося уникнути жертв серед місцевого населення.

Причина аварії поки невідома, йде розслідування.

Нагадаємо, 13 травня у Боснії і Герцеговині розбився літак: загинуло 5 людей.