У США розбився літак, є жертви
- Сьогодні, 08:27
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Фото: @76chipster / Twitter
У США розбився реактивний літак
Літак врізався в складське приміщення та загорівся
Реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав аварії в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу.
Про це повідомляє CBS News.
Пасажирів на борту не було.
Літак врізався в складське приміщення, в результаті чого кілька будівель загорілися. Літак впав в промисловій зоні, тому вдалося уникнути жертв серед місцевого населення.
Причина аварії поки невідома, йде розслідування.
#planecrash #carstad pic.twitter.com/hF2tR5oVMu— Chris Curran (@76chipster) 15 мая 2017 г.
#planecrash #carlstadnj pic.twitter.com/f04X0K6zTQ— Chris Curran (@76chipster) 15 мая 2017 г.
Нагадаємо, 13 травня у Боснії і Герцеговині розбився літак: загинуло 5 людей.