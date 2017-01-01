У США розкрили деталі розмови Путіна і Тіллерсона

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон з президентом Росії Володимиром Путіним

Тонер назвав «спекуляціями» повідомлення про те, що президентська комісія США-РФ відновлює свою роботу

На зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним сторони намагались з’ясувати, чому так упав рівень довіри між державами та як налагодити двосторонній контакт.

Про це розповів у четвер в Вашингтоні в.о. речника Державного департаменту США Марк Тонер.

«Сторони визнали, що рівень довіри між нашими державами перебуває майже на історично найнижчому рівні», – зазначив представник Держдепу.

Під час розмови Тіллерсон і Путін обговорили історію того, чому так вийшло. За словами Тонера, обидва намагалися краще зрозуміти, чому кожна з держав роздратована діями іншої в певних сферах.

«Я можу сказати, що українське питання точно піднімалося на двосторонній зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим. У мене немає всіх деталей зустрічі з президентом Путіним», – сказав Тонер.

Він акцентував, що Рекс Тіллерсон дуже чітко озвучив свою позицію по Україні одразу після зустрічі в Москві.

Тонер назвав «спекуляціями» повідомлення про те, що президентська комісія США-РФ відновлює свою роботу.

Джерело: Укрінформ