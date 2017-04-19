У США сина соратника Жириновського хочуть відправити до в'язниці на 30 років за кібершахрайство

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Роман Селезньов

Син російського нардепа каже, що боїться покарання, та обіцяє дуже багато чесно працювати, щоб виплатити вкрадені гроші

Прокуратура США зажадала 30 років ув'язнення для громадянина Росії Романа Селезньова, обвинуваченого в кібершахрайстві. Про це повідомляє РІА «Новини» з посиланням на документи суду.

Тяжкість злочинів винного передбачає довічне ув'язнення, відзначають прокурори. Крім того, потрібно не брати до уваги свідчення Селезньова, дані після вироку.

У своєму листі суду Селезньов написав, що «приймає відповідальність за все». «Я боюся покарання», - заявив він. «Сподіваюся, що я одного разу вийду з в'язниці. Я буду дуже багато працювати, щоб заплатити мій борг жертвам і суспільству. Я буду чесно працювати», - обіцяє Селезньов. У своєму посланні він не попросив у суду поблажливості або зниження терміну ув'язнення.

Суд Сіетла повинен оголосити вирок Селезньову 21 квітня.

Присяжні в серпні 2016 року винесли вердикт «винен» по 38 з 40 пунктів обвинувачення. Росіянина звинувачують за п'ятьма статтями: кібершахрайство, умисне заподіяння шкоди захищеному комп'ютера, отримання інформації з захищеного комп'ютера, зберігання більш ніж 15 недозволених пристосувань для доступу до захищених комп'ютерних мережах, розкрадання персональної інформації за обтяжувальних обставин.

За версією слідства, Селезньов завдав шкоди в розмірі 170 мільйонів доларів. На комп'ютері Селезньова знайшли 1,7 мільйона вкрадених номерів кредитних карт.

Нагадаємо, Селезньов був затриманий агентами Секретної служби США у 2014 році на Мальдівських островах. Роман Селезньов - син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова.