У США сина соратника Жириновського хочуть відправити до в'язниці на 30 років за кібершахрайство
- Сьогодні, 11:30
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Син російського нардепа каже, що боїться покарання, та обіцяє дуже багато чесно працювати, щоб виплатити вкрадені гроші
Прокуратура США зажадала 30 років ув'язнення для громадянина Росії Романа Селезньова, обвинуваченого в кібершахрайстві. Про це повідомляє РІА «Новини» з посиланням на документи суду.
Тяжкість злочинів винного передбачає довічне ув'язнення, відзначають прокурори. Крім того, потрібно не брати до уваги свідчення Селезньова, дані після вироку.
У своєму листі суду Селезньов написав, що «приймає відповідальність за все». «Я боюся покарання», - заявив він. «Сподіваюся, що я одного разу вийду з в'язниці. Я буду дуже багато працювати, щоб заплатити мій борг жертвам і суспільству. Я буду чесно працювати», - обіцяє Селезньов. У своєму посланні він не попросив у суду поблажливості або зниження терміну ув'язнення.
Суд Сіетла повинен оголосити вирок Селезньову 21 квітня.
Присяжні в серпні 2016 року винесли вердикт «винен» по 38 з 40 пунктів обвинувачення. Росіянина звинувачують за п'ятьма статтями: кібершахрайство, умисне заподіяння шкоди захищеному комп'ютера, отримання інформації з захищеного комп'ютера, зберігання більш ніж 15 недозволених пристосувань для доступу до захищених комп'ютерних мережах, розкрадання персональної інформації за обтяжувальних обставин.
За версією слідства, Селезньов завдав шкоди в розмірі 170 мільйонів доларів. На комп'ютері Селезньова знайшли 1,7 мільйона вкрадених номерів кредитних карт.
Нагадаємо, Селезньов був затриманий агентами Секретної служби США у 2014 році на Мальдівських островах. Роман Селезньов - син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова.