У США створили комісію з розслідування порушень на виборах

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Трамп підписав указ про створення комісії з розслідування порушень на виборах

Трамп підписав указ про створення комісії з розслідування порушень на виборах

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення комісії з розслідування порушень на виборах. Про це повідомила заступник прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс.

Головою комісії призначений віце-президент Майк Пенс.

Повідомляється також, що комісія повинна ретельно вивчити проблеми, що стосуються процесу реєстрації виборців та голосування на федеральних виборах.

Раніше представники Білого дому повідомляли про те, що комісія проведе аналіз заяв про порушення при реєстрації і проведення голосування по всій країні під час минулорічних президентських виборів.

Сам Трамп до цього повідомляв, що на президентських виборах минулого року мільйони людей проголосували нелегально, і саме тому він програв за загальною кількістю голосів виборців. Проте доказів на підтримку своїх слів президент досі не представив.

У виборчій системі США на виборах перемагає той кандидат, за якого проголосувала більшість членів колегії вибірників, а не за підсумками загальної кількості тих, хто проголосував за нього виборців.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Джерело: Голос Америки