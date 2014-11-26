У США та Європі викрили мережу ймовірних педофілів. Затримано близько 900 осіб

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ФБР

Розслідування триває вже більше двох років

У низці європейських країн та США слідчі затримали сотні ймовірних педофілів. Повідомлення про це представники Європолу та ФБР оприлюднили в п'ятницю, 5 травня, передає інформагенція AFP. За словами слідчих, розслідування триває вже більше двох років і поки не завершено.

Кількість затриманих підозрюваних становить близько 900 осіб, з них на європейські країни припадає близько 370. Серед фігурантів справи - кілька десятків імовірних виробників дитячої порнографії. Водночас слідчим також вдалося ідентифікувати чи врятувати загалом 296 жертв педофілів. Досі розслідування проводилося таємно, передає інформагенція dpa.

Затримані спілкувалися на закритому інтернет-форумі, де обмінювалися дитячими порноматеріалами. Сама платформа містилася в так званій Darknet - прихованої мережі. Творець і адміністратор мережі Playpen Стівен Чейс кілька днів тому був засуджений американським судом до 30 років тюремного ув'язнення. Після його арешту в грудні 2014 року було почато розслідування щодо учасників приватної мережі.

Фахівці ФБР встановили хакерське програмне забезпечення, аби отримати доступ до сайту та серверів мережі Playpen. В результаті поліцейським вдалося вийти на відвідувачів сайту й отримати доступ до їхніх комп'ютерів. Всього слідчі проникли більш ніж в тисячу комп'ютерів та ідентифікували їхніх користувачів.

Утім, такі дії правоохоронців під час слідства викликали критику з боку експертів із захисту даних. Також є повідомлення, що початок розслідування базувався на одному-єдиному судовому рішенні.

Джерело: Deutsche Welle