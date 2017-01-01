У США вантажівка в’їхала у міський автобус

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Вантажівка в'їхала в автобус

Пікап протаранив автобус з людьми

Цей інцидент стався в невеликому американському місті Сіракузи, який знаходиться в штаті Нью-Йорк. Пікап з'їхав з дороги і протаранив міський пасажирський автобус.

Камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати аварію з різних ракурсів.

Не можна сказати, що автобус був переповнений. Але люди все ж в ньому були. І, на щастя, вони помітили, що наближається пікап. На відео видно, що людина, яка сиділа біля правого борту, встигла відскочити. Фактично гарна реакція врятувала їй життя.

В цілому вісім людей були травмовані. У чоловіка, який встиг відскочити на протилежну сторону, зламана нога і пошкоджена рука.

Як стверджує місцева поліція, водій пікапа переплутав педалі газу і гальма, через що вантажівка замість того, щоб зупинитися, прискорився.