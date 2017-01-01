У США випробують нову лазерну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: US Navy

«Суперлазер» зможе відключити всі корабельні системи противника

У США проведуть випробування лазерної зброї, яке зможе засліплювати і навіть знищувати судна противника. Про це з посиланням на The Daily Mail пише РБК-Україна.

Перехід на такий вид зброї повинен відбутися протягом року. Головна перевага цієї розробки в тому, що, окрім знищення противника, вона зможе зробити його беззахисним, відключивши всі корабельні системи. Повідомляється, що випробування нової лазерної зброї відбудуться вже найближчим часом.

Затримка пояснюється тим, що США доведеться переобладнати частину своїх кораблів, які не пристосовані забезпечувати такою кількістю енергії новий «Суперлазер».

До слова, в 2014 році американський флот вже демонстрував застосування лазерної зброї потужністю в 30 кВат. Вона була здатна запалювати ємності з пальним на відстані.