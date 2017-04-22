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    У США вирішили не скасовувати повністю Obamacare

    • Сьогодні, 08:55
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    Флаг США
    Флаг США

    Як розповів республіканець Дейв Брет, таким чином зростають шанси на прийняття реформи Конгресом

    Новий законопроект про реформу системи охорони здоров'я США не буде повністю скасовувати Obamacare, пише Bloomberg з посиланням на члена Палати представників від республіканців (Вірджинія) Дейва Брета.

    За словами Брета, «шанси [на прийняття Конгресом реформи] досить непогані», і більшість скаже «так», якщо при внесенні законопроекту Білий дім врахує всі домовленості.

    Він додав, що голосування пройде в перших числах травня.

    Конкретної інформації про суть проекту поки не наводиться.

    Нагадаємо, підтримуваний адміністрацією президента США Дональда Трампа законопроект про реформу системи медичного забезпечення, що передбачав скасування Obamacare, не був проголосований у Палаті представників Конгресу. У підсумку законопроект було знято з голосування.

    Джерело: Republic

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