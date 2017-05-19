У США висунули звинувачення винуватцю смертельної аварії на Таймс-сквер

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Затримання винуватця ДТП

Ветерана військово-морських сил США звинувачують за двома десятками пунктів

Водію, який у четвер в'їхав у натовп на легковому автомобілі в центрі Нью-Йорка, висунуто звинувачення у вбивстві, а також ще за двома десятками пунктів.

Про це повідомив у п'ятницю центральний американський телеканал CNN.

«Чоловіку, в історії якого були випадки водіння в нетверезому стані, було висунуто звинувачення у вбивстві після того, як, за словами поліцейських, він спрямував на високій швидкості машину на переповнені тротуари площі Таймс-сквер у Манхетені, внаслідок чого одна людина загинула і 22 отримали поранення», - зазначається в повідомленні.

Інцидент стався в четвер, коли водій здійснив розворот на дорозі та спрямував авто на переповнений тротуар, де збив десятки пішоходів на три загороджувальні блоки.

Про жертви і потерпілих на прес-конференції розповів мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. У поліції уточнили, що загибла – 18-річна дівчина. Її 13-річна сестра опинилася серед поранених.

Підозрюваного, 26-річного ветерана військово-морських сил, затримали. За його словами, він також вважав, що загине. Про це повідомляє AP із посиланням на джерела.

За даними Reuters, після арешту чоловік нібито сказав: «Ви мали мене пристрелити! Я хотів їх убити».

Як повідомлялося, у людей врізався червоний седан Honda. Авто заїхало на тротуар і на високій швидкості проїхало повз кілька будинків, а потім врізалося у стовп.

«Немає жодних ознак, що це був акт тероризму», – заявив мер де Блазіо. Попри це у Нью-Йорку чергуватимуть додаткові сили поліції із підрозділів із боротьби з тероризмом.

У департаменті поліції Нью-Йорка уточнили, що Річард Рохас живе в Бронксі. У 2008-му і 2015 роках його вже затримували за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Нині, на думку поліції, він перебував під впливом синтетичної марихуани, повідомляє ABC News reports із посиланням на джерела.

Попередні тести, за повідомленнями, показали негативний результат на алкоголь, але позитивний – на наркотики.

Про інцидент повідомлено президенту Дональду Трампу.