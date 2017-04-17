У США військовий вертоліт впав на поле для гольфу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рештки вертольоту

Одного з членів екіпажу госпіталізували

В американському місті Леонардтаун, штат Меріленд, розбився військовий вертоліт із трьома членами екіпажу на борту.

Про це повідомляє Fox News.

Відомо, що вертоліт впав на поле для гольфу.

Один із членів екіпажу з травмами був доставлений в місцеву лікарню, двоє інших - не постраждали. На місці події працювали два рятувальні вертольоти.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

За даними телеканалу, йдеться про вертоліт UH-60 Blackhawk сухопутних сил США, який злетів з військової бази у Вірджинії.

До слова, в неділю у Вашингтоні заарештували жінку, яка намагалася проникнути за огорожу Білого дому. Після інциденту служба безпеки на 45 хвилин оточила частину території біля резиденції Дональда Трампа.