У США засудили до 27 років в'язниці сина депутата Держдуми РФ

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Роман Селезньов з родиною у Сочі

Романа Селезньова обвинувачують у втручанні у комп’ютерні мережі американських торгових мереж

Суд в американському Сіетлі засудив громадянин Росії Романа Селезньова, обвинуваченого у кібершахрайстві, до 27 років в’язниці і штрафу у 170 мільйонів доларів.

21 квітня окружний суддя Річард Джонс під час виголошення вироку Роману Селезньову зазначив, що «він керувався єдиною метою – жадібністю».

Роман Селезньов є сином депутата російської Держдуми Валерія Селезньова та критиком США.

Перед вироком Селезньов-молодший виступив з проханням про пом’якшення вини. «Я закликаю і молю суд бути милосердним», – заявив Селезньов, звертаючись до суддів.

Романа Селезньова арештували на Мальдівах у 2015 році. Його обвинувачують у втручанні у комп’ютерні мережі американських торгових мереж, крадіжці більш ніж двох мільйонів номерів кредитних карт американців і продажу цих даних. Збиток від дій Селезньова оцінили у 170 мільйонів доларів.

У серпні 2016 року Романа Селезньова визнали винним за п’ятьма статтями.

Джерело: Радіо Свобода