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    У США засудили до 27 років в'язниці сина депутата Держдуми РФ

    • Сьогодні, 02:34
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    <span>Роман Селезньов з родиною у Сочі</span>
    Роман Селезньов з родиною у Сочі

    Романа Селезньова обвинувачують у втручанні у комп’ютерні мережі американських торгових мереж

    Суд в американському Сіетлі засудив громадянин Росії Романа Селезньова, обвинуваченого у кібершахрайстві, до 27 років в’язниці і штрафу у 170 мільйонів доларів.

    21 квітня окружний суддя Річард Джонс під час виголошення вироку Роману Селезньову зазначив, що «він керувався єдиною метою – жадібністю».

    Роман Селезньов є сином депутата російської Держдуми Валерія Селезньова та критиком США.

    Перед вироком Селезньов-молодший виступив з проханням про пом’якшення вини. «Я закликаю і молю суд бути милосердним», – заявив Селезньов, звертаючись до суддів.

    Романа Селезньова арештували на Мальдівах у 2015 році. Його обвинувачують у втручанні у комп’ютерні мережі американських торгових мереж, крадіжці більш ніж двох мільйонів номерів кредитних карт американців і продажу цих даних. Збиток від дій Селезньова оцінили у 170 мільйонів доларів.

    У серпні 2016 року Романа Селезньова визнали винним за п’ятьма статтями.

    Джерело: Радіо Свобода

    суд США суддя
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