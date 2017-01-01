У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
- Сьогодні, 02:18
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Учасники демонстрації виступали проти імміграційної політики президента
У Нью-Йорку біля хмарочоса Трамп-тауер затримано 25 учасників акції протесту проти президента США Дональда Трампа.
Учасники демонстрації виступали проти імміграційної політики президента і скандували: «Ні заборонам, немає рейдів, немає стін».
В результаті служби безпеки і поліцейські були змушені закрити вхід в хмарочос. В цілому поліція затримала 25 учасників протесту.