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    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа

    • Сьогодні, 02:18
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    Учасники демонстрації виступали проти імміграційної політики президента

    У Нью-Йорку біля хмарочоса Трамп-тауер затримано 25 учасників акції протесту проти президента США Дональда Трампа. 

    Учасники демонстрації виступали проти імміграційної політики президента і скандували: «Ні заборонам, немає рейдів, немає стін».

    В результаті служби безпеки і поліцейські були змушені закрити вхід в хмарочос. В цілому поліція затримала 25 учасників протесту.

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    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа
    У США затримані 25 учасників протесту проти Трампа

    США
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