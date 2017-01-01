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    У США заявили про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank

    • Сьогодні, 08:27
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    Deutsche Bank
    Deutsche Bank

    Німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою

    Міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на 7,2 мільярда доларів.

    Німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою і надати 4,1 мільярда у вигляді допомоги проблемним домогосподарствам, позичальникам та постраждалим громадянам.

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    Deutsche Bank звинувачують у тому, що він вводив в оману інвесторів під час продажу іпотечних цінних паперів у період між 2006-м і 2007-м роками.

    «Deutsche Bank не лише ввів в оману інвесторів, він прямо сприяв міжнародній фінансовій кризі», – заявляла міністр юстиції США Лоретта Лінч.

    Початкова сума претензій до Deutsche Bank становила 14 мільярдів доларів. На тлі цього минулої осені акції банку падали до рекордних мінімумів.

    Як і передбачалося, цю справу врегулювали до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня.

    Джерело: Радіо Свобода

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