У США заявили про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank

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Deutsche Bank

Німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою

Міністерство юстиції США заявило про завершення врегулювання справи з Deutsche Bank на 7,2 мільярда доларів.

Німецький банк повинен буде заплатити 3,1 мільярда штрафу готівкою і надати 4,1 мільярда у вигляді допомоги проблемним домогосподарствам, позичальникам та постраждалим громадянам.

Deutsche Bank звинувачують у тому, що він вводив в оману інвесторів під час продажу іпотечних цінних паперів у період між 2006-м і 2007-м роками.

«Deutsche Bank не лише ввів в оману інвесторів, він прямо сприяв міжнародній фінансовій кризі», – заявляла міністр юстиції США Лоретта Лінч.

Початкова сума претензій до Deutsche Bank становила 14 мільярдів доларів. На тлі цього минулої осені акції банку падали до рекордних мінімумів.

Як і передбачалося, цю справу врегулювали до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня.

Джерело: Радіо Свобода