У США збираються жорсткіше карати за наклеп у ЗМІ

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Фото: Інформаційні війська України Білий дім

Білий дім шукає можливості для збільшення відповідальності медіа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає зміни до законодавства про наклеп, які можуть вплинути на свободу преси. Про це повідомив глава апарату співробітників Білого дому Райнс Прібус, передає ABC News.

«Я думаю, це те, що ми розглянемо. Як це здійснюватиметься або як це відбудеться – це інша історія», – розповів Прібус. За його словами, медіа мають бути «більш відповідальними в повідомленні новин».

У лютому цього року Дональд Трамп назвав брехуном журналіста Джейка Таркса, який поставив йому питання про збільшення випадків антисемітизму в США і порадив тому «сісти на місце і помовчати».

Джейк Таркс, який представився журналістом проєврейського видання Ami Magazine, перш ніж поставити запитання уточнив, що не бачить антисемітизму у словах і діях як Трампа, так і його оточення. Питання торкалося теми загроз невідомих «підірвати» 48 центрів єврейських громад у США. «Ми стурбовані тим, що немає реакції влади на зростання антисемітизму. Як уряд має намір про це подбати?» – запитав Таркс. Трамп перервав його реплікою: «Бачите, він говорив, що поставить просте і легке питання, а це не так», на що журналіст опонував заявою, що «це важливе питання».