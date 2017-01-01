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    У США зійшов з рейок та загорівся потяг

    • Вчора, 23:38
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    У поїзді було три локомотива і 101 вагон

    У США в штаті Айова зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн.

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    Поїзд зійшов з рейок близько першої години ночі за місцевим часом. У поїзді було три локомотива і 101 вагон, 100 з яких були завантажені етанолом. З рейок зійшли 27 вагонів, у кожному з яких було близько 95 тисяч літрів спирту.

    Як додає Reuters, ця модель вагонів-цистерн давно критикується американськими фахівцями з безпеки на транспорті. Американська влада дала перевізникам етанолу строк до 2023 року, щоб позбутися вагонів типу DOT 111, а тим, хто перевозить нафту, потрібно буде вкластися в ще більш короткий термін.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно в американському місті Білоксі на залізничному переїзді потяг врізався у пасажирський автобус. В моторошній аварії у штаті Міссісіпі загинуло троє осіб.
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