У США зійшов з рейок та загорівся потяг

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У поїзді було три локомотива і 101 вагон

У США в штаті Айова зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн.

Повідомлень про постраждалих немає, жителі найближчих районів евакуйовані, стверджує ВВС.

Національна рада з безпеки на транспорті США відправляє до місця інциденту команду з 15 людей, щоб провести розслідування.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8G pic.twitter.com/GPU0gwgxFS — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 10 марта 2017 г.

Поїзд зійшов з рейок близько першої години ночі за місцевим часом. У поїзді було три локомотива і 101 вагон, 100 з яких були завантажені етанолом. З рейок зійшли 27 вагонів, у кожному з яких було близько 95 тисяч літрів спирту.

Як додає Reuters, ця модель вагонів-цистерн давно критикується американськими фахівцями з безпеки на транспорті. Американська влада дала перевізникам етанолу строк до 2023 року, щоб позбутися вагонів типу DOT 111, а тим, хто перевозить нафту, потрібно буде вкластися в ще більш короткий термін.